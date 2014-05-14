Копирайтер

Имеется сайт inhart.ru. Мы сейчас завершаем создание сайта гибочныйинструмент.рф который будет работать по этой же тематике. Ссылка на макет http://www.mios.alfresug.bget.ru/ Оба сайта в дальнейшем будут работать одновременно. Для нового сайта нужно подготовить текст с поисковыми запросами, аналогичный тексту на сайте ...