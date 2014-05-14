Копирайтер

КопирайтингЗакрыт24 заявки377 просмотров
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Требуется копирайтер, необходимый для периодического написания оптимизированных статей согласно брифу и техническому заданию. Оплата 50 рублей за 1000 знаков. Нужен ответственный человек,соблюдающий дедлайны, и имеющий опыт в написании оптимизированных статей.

Главное требование: у исполнителя работ должна быть карта Сбербанка - так мне удобнее всего делать платежи.

10 лет назад
karlov_a
Алексей 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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