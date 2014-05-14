Требуется составить текст для 2х презентаций

Тематика - управление, гостиницы, франшиза. Сроки - сегодня прислать текст первой презентации, завтра - второй.

Цена вопроса - 3000 рублей за 2 презентации

10 слайдов / в 1 презентации, но очень много графики. Текста наверное только на 5 слайдов и все.

Материалы имеются. нужен только текст. Дизайн мы делаем сами.

Пишите в скайп. Сначала смотрю портфолио.