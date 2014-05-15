Нужен рерайтер

КопирайтингЗакрыт17 заявок409 просмотров
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Требуется много качественного рерайта

Уникальность должна быть не менее 95 % по адвего.

Указывайте свой опыт и цену за 1000 знаков.

Нужно недорого и качественно. Интересует цена 30 рублей = 1000 знаков.

Так же попрошу сделать пример рерайта.

Автомобильная тематика.

Каждый день даю материал, в основном это новости , статьи, тест - драйв.

Заявки скрыты. пишите по делу пожалуйста. Не беру во внимание ответы «все могу и сделаю»

10 лет назад
gorinyv
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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