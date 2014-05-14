Рерайтер/копирайтер для дизайн-студии интерьеров

Ищем рерайтера/копирайтера в тематике дизайн интерьера.

Требование к кандидату:

Обязателен опыт написание статей в этой тематике (примеры работ, ссылки на статьи), умение гармонично вписывать в текст ключи разной сложности.

Желательно при необходимости уметь делать рерайт статей об интерьере с англоязычных источников

Иногда нужны будут рерайты с самостоятельным поиском исходника или темы, в зависимости от ресурса, где будет размещаться статья.

Желательно иметь возможность оперативно реагировать на задания (в течении дня/суток), заданий может быть как несколько в неделю, так и несколько в день. Тексты должны быть "живые" от души.

Кандидат должен быть из Украины.

Обязательно указывайте в заявке цену за 1000 зн. без пробелов за каждый вид работы.