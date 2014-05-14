Рерайт текстов для интернет-магазина + копирайт

Для интернет-магазина требуется отрерайтить тексты для уже имеющихся товаров (краткое описание и полное), уникальность не ниже 90%

Также нужно будет написать тексты для новых товаров, тоже краткое и полное описание, уникальность не ниже 95%

Магазин: kibagami.ru

В отклике напишите пожалуйста стоимость вашей работы, руб/ за 1000 знаков без пробелов, способ оплаты и объем выполняемой работы за день.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ссылку на ваши работы!

Ниже прикрепляю ссылку на наши требования по текстам для рерайта, если вас все устраивает, то откликайтесь.

https://docs.google.com/document/d/15-KDNZwUF758ruCWbOpON19ZEMgAtDGG4JBHRkTyb4U/edit

Все заявки просматриваю, ответ даю в течение суток.