Требуются авторы статей на медицинскую тематику

Для интернет-магазина требуется отрерайтить тексты для уже имеющихся товаров (краткое описание и полное), уникальность не ниже 90% Также нужно будет написать тексты для новых товаров, тоже краткое и полное описание, уникальность не ниже 95% Магазин: kibagami.ru В отклике ...
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Для постоянной работы нужны авторы для написания статей на медицинскую тематику
Гибкий график, от 2х часов в день,
Оплата — 40 руб. за 1000 знаков без пробелов сданного текста. При успешном сотрудничестве в течение 1 года оплата увеличивается на 30%. Оплата НЕ обсуждается, если она Вас не устраивает, пожалуйста, не пишите.
Ваши обязанности:
• Написание информативных и уникальных текстов на заданную тематику под заданные ключевые слова
• Оперативное исправление ошибок, в случае их обнаружения редактором
• Соблюдение требований ТЗ и правил
Требования к кандидату:
• Медицинское образование
• Владение русским языком, грамотность
• Внимательность к мелочам, терпеливость, активность, позитивность, пунктуальность!
• Желание расти и развиваться.
• Наличие Скайпа – вся коммуникация между нашими сотрудниками происходит через скайп
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