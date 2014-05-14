Требуются авторы статей на медицинскую тематику

Для постоянной работы нужны авторы для написания статей на медицинскую тематику

Гибкий график, от 2х часов в день,

Оплата — 40 руб. за 1000 знаков без пробелов сданного текста. При успешном сотрудничестве в течение 1 года оплата увеличивается на 30%. Оплата НЕ обсуждается, если она Вас не устраивает, пожалуйста, не пишите.

Ваши обязанности:

• Написание информативных и уникальных текстов на заданную тематику под заданные ключевые слова

• Оперативное исправление ошибок, в случае их обнаружения редактором

• Соблюдение требований ТЗ и правил

Требования к кандидату:

• Медицинское образование

• Владение русским языком, грамотность

• Внимательность к мелочам, терпеливость, активность, позитивность, пунктуальность!

• Желание расти и развиваться.

• Наличие Скайпа – вся коммуникация между нашими сотрудниками происходит через скайп