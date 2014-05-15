Рерайт статей на авто тематику

Для интернет-магазина требуется отрерайтить тексты для уже имеющихся товаров (краткое описание и полное), уникальность не ниже 90% Также нужно будет написать тексты для новых товаров, тоже краткое и полное описание, уникальность не ниже 95% Магазин: kibagami.ru В отклике ...