Доработка книги "Отделочные работы"

$1000
КопирайтингЗакрыт7 заявок193 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

- доработать имеющийся материал

- дописать новый материал

Требования:

- наличие знаний соответствующих теме книги

- заинтересованность в результате

Условия:

- без предоплаты,

- работа по договору,

- перевод на расчетный счет,

- 90 росс. руб за 1000 знаков с пробелами, 10 росс. руб. за 1 иллюстрацию

10 лет назад
Ideanomix
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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