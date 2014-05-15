Есть новостной ресурс, каждый день нужно писать 1 новость/статью, касающуюся чего-то важного и злободневного. Преимущественно – политика/социалка. Размер текста – около трёх тысяч знаков. 1,5 $ за 1000 знаков. В месяц – 100-110 $. Иные варианты ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Молодому стартапу нужен игровой журналист.
Требования:
- игровой опыт от 5 лет;
- грамотный русский язык, английский на уровне intermediate, чувство стиля;
- богоподобность хотя бы в двух-трех играх;
- высокий скилл хотя бы в одном жанре;
- предпочтение отдается резюме со ссылками на публикации.
Резюме высылать на почту
- Похожие заказы
- $100Копирайтинг40 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
- доработать имеющийся материал - дописать новый материал Требования: - наличие знаний соответствующих теме книги - заинтересованность в результате Условия: - без предоплаты, - работа по договору, - перевод на расчетный счет, - 90 росс. руб за ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
Уникальность должна быть не менее 95 % по адвего. Указывайте свой опыт и цену за 1000 знаков. Нужно недорого и качественно. Интересует цена 30 рублей = 1000 знаков. Автомобильная тематика. Каждый день даю материал, в основном это новости, статьи, ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется написать продающий статью сео оптимизированную по тематике 3 д ручки myriwell. Требуется написать статью, а также характеристики и краткое описание.Завершен10 лет назад
Требуется много качественного рерайта Уникальность должна быть не менее 95 % по адвего. Указывайте свой опыт и цену за 1000 знаков. Нужно недорого и качественно. Интересует цена 30 рублей = 1000 знаков. Так же попрошу сделать пример рерайта. Автомобильная ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт10 лет назад
Задача очень простая. Нужно написать достоверные отзывы о продуктах здорового питания и работе интернет-магазина. Объем - 500-700 зн. Стоимость одного отзыва - 20 руб. Для начала нужно 10 отзывов. Потом возможно больше.Закрыт10 лет назад
Описание страниц - метатегаЗавершен10 лет назад
- $50
Для постоянной работы нужны авторы для написания статей на медицинскую тематику Гибкий график, от 2х часов в день, Оплата — 40 руб. за 1000 знаков без пробелов сданного текста. При успешном сотрудничестве в течение 1 года ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт10 лет назад