Игровой журналист

$50
КопирайтингЗакрыт4 заявки496 просмотров
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Молодому стартапу нужен игровой журналист.

Требования:

- игровой опыт от 5 лет;

- грамотный русский язык, английский на уровне intermediate, чувство стиля;

- богоподобность хотя бы в двух-трех играх;

- высокий скилл хотя бы в одном жанре;

- предпочтение отдается резюме со ссылками на публикации.

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10 лет назад
skauzer86
Русу 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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