Автор для ежедневной работы

Есть новостной ресурс, каждый день нужно писать 1 новость/статью, касающуюся чего-то важного и злободневного. Преимущественно – политика/социалка. Размер текста – около трёх тысяч знаков.

1,5 $ за 1000 знаков. В месяц – 100-110 $. Иные варианты не рассматриваю.

Требования – высокие: идеальная грамотность + литературный талант.

Вначале можем работать по предоплате.