Наполнение группы "в контакте"

Молодому стартапу нужен игровой журналист. Требования: - игровой опыт от 5 лет; - грамотный русский язык, английский на уровне intermediate, чувство стиля; - богоподобность хотя бы в двух-трех играх; - высокий скилл хотя бы в одном жанре; - предпочтение отдается резюме ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
От вас требуется:
Ежедневный постинг на стену группы 1–2 новости с уникальным контентом, так же прикреплять тематическую картинку к данной статье (дизайн, рукописная статься),
Срок работы — 1 месяц (далее возможно долгое сотрудничество с расширением сферы деятельности)
Тематика: косметика и парфюмерия
Обязательные требования:
Креативность
Опыт работы с фотошопом или его аналогом.
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