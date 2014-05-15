Наполнение группы "в контакте"

Есть интернет магазин мужской одежды(в основном рубашки). Нужно написать описания к каждому товару, приблизительно 400-500 знаков каждое. Описание должно быть на двух языках (укр и рус). Товаров в каталоге +/- 200. Описание должно содержать как ...