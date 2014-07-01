Необходимо настроить таргет для рекламы в вк. Таргетинг ВК не пропускает наши объявления (лазерная эпиляция ), задача будет обойти это ограничение.
- Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо составить контент план на месяц для профиля в инстаграмм, и написать по нему 30 постов.Посты должны быть: информационного, развлекательного и продающего характера. Тематика - Лазерная эпиляцияКопирайтинг31 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Хочу заниматься продажей модульных картин, фотоштор, подушек и т.д. Планирую делать упор на группу вк, однако оформление заявок хочу сделать через сайт. Понравился лендинг http://reforge.ru/promo/modular/ Интересна цена вашей работы, сроки. Желательно - портфолио.Веб-программирование14 заявокЗакрыт7 лет назад
Новая группа – тематика "товары для дома". Желательно иметь портфолио. * Уметь работать в Фотошопе * Оформление группы (+логотип) * до 3 публикаций в день на стене сообщества * Отрисовка баннеров для постов * Аналитика группыСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет. Требуется продвижение сайта http://mn51.ru (интернет магазин), тематика - спортивное питание. Сайт запущен совсем недавно. Необходимо "раскрутить" сайт, что бы совершать через него продажи в максимально короткие сроки. Продвижением никогда не занимались, поэтому нужен человек, ...Контекстная реклама16 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет. Нужен хороший рерайтер на тему спортивное питание. Необходимо на сайт добавить более ста описаний товаров и + описание разделов.Копирайтинг27 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет. Есть готовый текст, который следует откорректировать.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен9 лет назад
Всем привет. Друзья, есть фотография. При распечатке плохого качества. Если возможно, то нужно улучшить качество фотографии, что бы при распечатке оно не было в "квадратах" Формата а4-а5Обработка фотографий24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Всем привет. Необходимо добавить на наш сайт страницу и оформить её как по данному образцу http://pmvf-team.com/.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
Всем привет. Необходимо сделать аватраку для группы вк. Тематика - финансы. Понравилась данная работа - https://vk.com/club6573637 результат должен быть максимально приближен к данному примеру.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Развиваем сообщество в соц. сети, необходимо делать красочные картинки для наших новостей ( очень понравилось оформление данной картинки https://vk.com/mudrost_vek?z=photo-46005880_321967424%2Falbum-46005880_00%2Frev ) Нужно что-то подобное.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт9 лет назад
Всем доброго дня. Необходимо 3 раза в неделю писать для сайта интересные, а главное уникальные статьи до 2000 символов каждая. Тематика сайта - финансы, инвестиции. Более подробно можно обговорить уже в лс.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Все доброго дня. Есть уже готовый сайт, необходимо слегка его дополнить и кое-что изменить, а именно - добавить и переименовать отдельные вкладки, сделать кнопку ( скайп чат ) в шапке сайта, разместить баннер и еще ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо оформить группу вк ( аватар и банер ). Работаю по предоплате. Жду Ваших предложений.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо найти человека для оформления картинок под определенную новость пример: https://vk.com/control_invest?z=photo-51139404_332690764%2Falbum-51139404_00%2Frev . За картинку от 10 до 15 руб.Обработка фотографий5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Доброго времени суток. Необходимо написать одну статью о деятельности нашей работе. В статье рассказать о нас, чем мы занимаемся, что предлагаем и почему с нами выгодно иметь дело.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $40
Нужно сделать оформления группы для соц. сети одноклассники. - Главная картинка 1340x320 точек, до 120 КБ - Повторяющийся фон страницы 320x320 точек, до 50 КБ -Обложка темы для каталога 240x90 точек, до 30 КБ Дизайн должен сочетаться с тематикой нашей группы - ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Необходимо сделать аватарку для группы (группа на финансовую тематику). Обязательно портфолио и что бы был опыт в подобной работе. Цену за работу просьба писать сразу.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Администрирование в соц. сети одноклассники. Добавлять тематические статьи, отвечать на вопросы участников, следить за спамом, добавлять обсуждения, проводить опросы, конкурсы и т.д. Вообщем шевелить участников, что бы группа не была мертвой.Управление проектами17 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать 2-3 красивых анимациооных банера. портфолио обязательноАнимация16 заявокЗакрыт10 лет назад