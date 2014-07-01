boombucks

Андрей boombucks

 
32 годаРоссия/Кировск
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Контент план (инстаграмм)

    Необходимо составить контент план на месяц для профиля в инстаграмм, и написать по нему 30 постов.Посты должны быть: информационного, развлекательного и продающего характера. Тематика - Лазерная эпиляция

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Лендинг пейдж

    Здравствуйте. Хочу заниматься продажей модульных картин, фотоштор, подушек и т.д.  Планирую делать упор на группу вк, однако оформление заявок хочу сделать через сайт. Понравился лендинг http://reforge.ru/promo/modular/  Интересна цена вашей работы, сроки. Желательно - портфолио.

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Администрирование, дизайн группы ВК

    Новая группа – тематика "товары для дома". Желательно иметь портфолио.  * Уметь работать в Фотошопе  * Оформление группы (+логотип)  * до 3 публикаций в день на стене сообщества  * Отрисовка баннеров для постов  * Аналитика группы

    Photoshop
    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Продвижение сайта.

    Всем привет. Требуется продвижение сайта http://mn51.ru (интернет магазин), тематика - спортивное питание. Сайт запущен совсем недавно.  Необходимо "раскрутить" сайт, что бы совершать через него продажи в максимально короткие сроки. Продвижением никогда не занимались, поэтому нужен человек, ...

    Контекстная реклама16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Фото

    Всем привет. Друзья, есть фотография. При распечатке плохого качества. Если возможно, то нужно улучшить качество фотографии, что бы при распечатке оно не было в "квадратах" Формата а4-а5

    Обработка фотографий24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта.

    Всем привет. Необходимо добавить на наш сайт страницу и оформить её как по данному образцу http://pmvf-team.com/.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Аватарка для группы вк.

    $5

    Всем привет. Необходимо сделать аватраку для группы вк. Тематика - финансы. Понравилась данная работа - https://vk.com/club6573637 результат должен быть максимально приближен к данному примеру.

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Картинки для новостей.

    Добрый день. Развиваем сообщество в соц. сети, необходимо делать красочные картинки для наших новостей ( очень понравилось оформление данной картинки https://vk.com/mudrost_vek?z=photo-46005880_321967424%2Falbum-46005880_00%2Frev ) Нужно что-то подобное.

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статьи для сайта.

    Всем доброго дня. Необходимо 3 раза в неделю писать для сайта интересные, а главное уникальные статьи до 2000 символов каждая. Тематика сайта - финансы, инвестиции. Более подробно можно обговорить уже в лс.

    Статьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработать уже готовый сайт.

    Все доброго дня. Есть уже готовый сайт, необходимо слегка его дополнить и кое-что изменить, а именно - добавить и переименовать отдельные вкладки, сделать кнопку ( скайп чат ) в шапке сайта, разместить баннер и еще ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать одну статью о нашей работе.

    $50

    Доброго времени суток. Необходимо написать одну статью о деятельности нашей работе. В статье рассказать о нас, чем мы занимаемся, что предлагаем и почему с нами выгодно иметь дело.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Оформить группу в Одноклассниках

    $40

    Нужно сделать оформления группы для соц. сети одноклассники. - Главная картинка 1340x320 точек, до 120 КБ - Повторяющийся фон страницы 320x320 точек, до 50 КБ -Обложка темы для каталога 240x90 точек, до 30 КБ Дизайн должен сочетаться с тематикой нашей группы - ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать аватарку для группы

    $15

    Необходимо сделать аватарку для группы (группа на финансовую тематику). Обязательно портфолио и что бы был опыт в подобной работе. Цену за работу просьба писать сразу.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Привлечение в группу целевую аудиторию.

    $250

    Администрирование в соц. сети одноклассники. Добавлять тематические статьи, отвечать на вопросы участников, следить за спамом, добавлять обсуждения, проводить опросы, конкурсы и т.д. Вообщем шевелить участников, что бы группа не была мертвой.

    Управление проектами17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
PerfectStudio68
Елена 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
31 отзыв
$189
10 баллов
9 лет назад
Доработка сайта.
Рады были с Вами работать. Обращайтесь еще.
Спасибо за работу. Результат отличный.
Ответный отзыв
Anna_Igorevna_
Анна 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Подправить текст.
Спасибо за сотрудничество. Очень хороший и надежный заказчик. Рекомендую.
Спасибо за работу. Всем рекомендую!!! Быстро и качественно, обращусь у данному исполнителю еще не один раз.
Ответный отзыв
Looord
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$18
10 баллов
9 лет назад
Статьи для сайта.
Отличный заказчик. Интересные темы по копирайтингу. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за работу - Отличный результат
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Оформление группы вк.
Спасибо, все супер)
Как всегда - все отлично. Огромное спасибо Алексею за работу.
Ответный отзыв
uglevich
Игорь 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$750
10 баллов
9 лет назад
Разработать дизайн и сделать по нему сайт.
Большое спасибо Андрею, за приятное сотрудничество. Очень вежливый и компетентный заказчик. Оплата четко в указанные сроки! Буду рад сотрудничать в последующих проектах!
Спасибо Игорю за работу. Работой остался очень доволен. Рекомендую всем!!!
Ответный отзыв