Администрирование, дизайн группы ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок174 просмотра

Новая группа – тематика "товары для дома". Желательно иметь портфолио. 

* Уметь работать в Фотошопе 

* Оформление группы (+логотип) 

* до 3 публикаций в день на стене сообщества 

* Отрисовка баннеров для постов 

* Аналитика группы

8 лет назад
boombucks
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров