Оформить группу и набрать подписчиков ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт19 заявок198 просмотров

Ищу человека с опытом оформления и продвижения групп ВК.

Необходимо: 

1. оформить (баннер, описание, статус, лого) группу.  Тематика: фрукты.  (лого и фото материал  предоставлю)

2. Разместить 2-3 поста.

3. Привлечь 200 подписчиков. (живые - неживые-боты обсуждаемо)

Пишите ваши расценки для этого объема работ.

8 лет назад
rodion_lebedev
Родион 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров