Создать привлекательную страницу фейсбук, опубликовать несколько постов с картинками, настроить профессионально рекламу. Прошу указать стоимость, сроки и примеры работ.
Вступить в группу Вкорнтакте и пригласить друзей
Вам необходимо разослать приглашения в группу вконтакте, для этого:
1. зайдите в группу https://vk.com/neobi4niymir и вступите в нее нажав «вступить в группу»
2. теперь разошлите приглашения вступить в эту группу своим друзьям. Вы должны пригласить в группу 40 человек. Когда это будет сделано, вы увидите надпись, что уже пригласили 40 человек.
3. В отчете выложите список людей, которых вы пригласили или скриншоты
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