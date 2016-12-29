Вступить в группу Вкорнтакте и пригласить друзей

Вам необходимо разослать приглашения в группу вконтакте, для этого:

1. зайдите в группу https://vk.com/neobi4niymir и вступите в нее нажав «вступить в группу»

2. теперь разошлите приглашения вступить в эту группу своим друзьям. Вы должны пригласить в группу 40 человек. Когда это будет сделано, вы увидите надпись, что уже пригласили 40 человек.

3. В отчете выложите список людей, которых вы пригласили или скриншоты