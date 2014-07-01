lencik_

Елена Агоп lencik_

 
39 летМолдова/Кишинев
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
killger
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Тексты на тему покупок в интернете
Работа выполнена качественно и в срок, категорически рекомендую этого исполнителя.
Благодарю за предоставленную работу, оперативную проверку и положительный отзыв! Только позитивные эмоции от сотрудничества!
Ответный отзыв
boombucks
Андрей 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Написать одну статью о нашей работе.
Огромное спасибо Елене. Короткие сроки работы, ответственный подход и потрясающее качество. Человек доказал не словом, а делом, что она является настоящим профессионалом в сфере копирайтинга/рерайтинга причем любой сложности.
Огромное Вам спасибо за чёткие требования, интересное задание, хорошую оплату и приятный отзыв. Только позитивные эмоции от сотрудничества!
Ответный отзыв