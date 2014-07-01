Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
9 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок, категорически рекомендую этого исполнителя.
Ответный отзыв
Благодарю за предоставленную работу, оперативную проверку и положительный отзыв! Только позитивные эмоции от сотрудничества!
$25
10 баллов
10 лет назад
Огромное спасибо Елене. Короткие сроки работы, ответственный подход и потрясающее качество. Человек доказал не словом, а делом, что она является настоящим профессионалом в сфере копирайтинга/рерайтинга причем любой сложности.
Ответный отзыв
Огромное Вам спасибо за чёткие требования, интересное задание, хорошую оплату и приятный отзыв. Только позитивные эмоции от сотрудничества!