Добавить описания к товарам для интернет магазина

Есть интернет магазин мужской одежды(в основном рубашки). Нужно написать описания к каждому товару, приблизительно 400-500 знаков каждое. Описание должно быть на двух языках (укр и рус). Товаров в каталоге +/- 200. Описание должно содержать как конкретную информацию(цвет, фасон, материал и т.д) так и отдаленную с использованием ключевых слов (идеально подходит под джинсы, хорошо сочетается с...). Обращаю Ваше внимание на то, что текст должен быть продуман и связным(а не просто набор слов). В заявках указывайте сроки и стоимость работы. Как вариант кто желает может написать маленькое описание к одному товару чтобы понимать качество Вашей работы.