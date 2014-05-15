Написать уникальные, интересные статьи о животных

КопирайтингЗакрыт28 заявок282 просмотра
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Задача:

Написать информативные статьи на тему кошек и собак

Требования к исполнителю:

- исполнительность

- доступность в skype

- возможность оплаты по ЯД

Требования к контенту и уникальности:

- статьи или новости из мира животных

- тематика: собаки или кошки

- уникальность контента

- интересность контента

- отсутствие ошибок

- отсутствие "воды"

- наличие изображения

Порядок работы:

1. Пишем статью

2. Я одобряю первые 2-3 статьи

3. Регистрируемся на сайте petsnet.in.ua и добавляем статьи в блог

Дополнительная информация:

Пожалуйста, не пишите воду, лучше заплатить больше, но за качество, чем за такое "Казалось бы всем давно известно..." Смысла фраза не несет, зато кол-во символов прибавляет ))

10 лет назад
alexdanilov
Александр 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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