Написать уникальные, интересные статьи о животных

Нужны тексты для сайта по строительным материалам (фанера и прочие). Предлагайте свои цены за 1000 без учета пробелов. Всего понадобится порядка 10 текстов с общим количеством символов порядка 25 - 30 тысяч.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Написать информативные статьи на тему кошек и собак
Требования к исполнителю:
- исполнительность
- доступность в skype
- возможность оплаты по ЯД
Требования к контенту и уникальности:
- статьи или новости из мира животных
- тематика: собаки или кошки
- уникальность контента
- интересность контента
- отсутствие ошибок
- отсутствие "воды"
- наличие изображения
Порядок работы:
1. Пишем статью
2. Я одобряю первые 2-3 статьи
3. Регистрируемся на сайте petsnet.in.ua и добавляем статьи в блог
Дополнительная информация:
Пожалуйста, не пишите воду, лучше заплатить больше, но за качество, чем за такое "Казалось бы всем давно известно..." Смысла фраза не несет, зато кол-во символов прибавляет ))
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