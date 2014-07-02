Тексты для сайта по строительным материалам

Александр сформировал краткое ТЗ, принял работу, видимо все согласовывалось еще с другим человеком, поэтому затянулось время на корректировку и оплату так, что я даже успел подзабыть о сотрудничестве)) Спасибо Александр сам вышел на связь и напомнил, чуть позже оплатил все в полном объеме. Как оказалось, нужно было еще ввести корректировки после оплаты...От себя хочу пожелать более точно формировать ТЗ В целом остался небольшой осадок, но Александр выполняет обязательства и это уже отлично.