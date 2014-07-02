Тексты для сайта по строительным материалам

КопирайтингЗавершен40 заявок302 просмотра
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Нужны тексты для сайта по строительным материалам (фанера и прочие). Предлагайте свои цены за 1000 без учета пробелов. Всего понадобится порядка 10 текстов с общим количеством символов порядка 25 - 30 тысяч.

Тексты для сайта
10 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ip-project
Александр 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Александр справился с задачей, тексты подошли, в нужном ключе спорные аспекты были переписаны.
Александр сформировал краткое ТЗ, принял работу, видимо все согласовывалось еще с другим человеком, поэтому затянулось время на корректировку и оплату так, что я даже успел подзабыть о сотрудничестве)) Спасибо Александр сам вышел на связь и напомнил, чуть позже оплатил все в полном объеме. Как оказалось, нужно было еще ввести корректировки после оплаты...От себя хочу пожелать более точно формировать ТЗ В целом остался небольшой осадок, но Александр выполняет обязательства и это уже отлично.
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