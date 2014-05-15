Написание статей и описаний для киносайта

Доброго времени суток, всем weblancerАМ!

Я ищу человека для создания уникального текста на свой сайт по тематике "кино, трейлеры", в будущим и кино новостей...

Меня интересует цена в среднем за 1000 символов с уникальностью от 60-100%

Мой сайт: http://movie-house.com.ua/

готов выслушать ваши предложения!

С уважением Ярослав!