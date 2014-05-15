Написание статей и описаний для киносайта

Нужны тексты для сайта по строительным материалам (фанера и прочие). Предлагайте свои цены за 1000 без учета пробелов. Всего понадобится порядка 10 текстов с общим количеством символов порядка 25 - 30 тысяч.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток, всем weblancerАМ!
Я ищу человека для создания уникального текста на свой сайт по тематике "кино, трейлеры", в будущим и кино новостей...
Меня интересует цена в среднем за 1000 символов с уникальностью от 60-100%
Мой сайт: http://movie-house.com.ua/
готов выслушать ваши предложения!
С уважением Ярослав!
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