Текст для сайта клиники

Нужны тексты для сайта по строительным материалам (фанера и прочие). Предлагайте свои цены за 1000 без учета пробелов. Всего понадобится порядка 10 текстов с общим количеством символов порядка 25 - 30 тысяч.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется качественный копирайт по тематике венерологической клиники.
Одна статья. 3000 знаков.
Фрилансеров без отзывов не рассматриваю.
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