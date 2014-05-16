Срочно написать работу по журналистике

времени на работу 2 часа!!

Написать журналистский текст. Новостной – никакой другой. Темой могут быть всевозможные проходящие мероприятия: шоу, концерты, выставки, гей-парады, день открытых дверей в психушке. Обратите внимание на то, что брать можно только закрытие или открытие выставки, например. Просто в обычный день – не прокатит. Что прокатит – какая-либо чрезвычайная ситуация, допустим.

Составить по схеме:

1) Заявка на тему(кто, что, где и когда кого-то)

2) В чем значимость данного текста (О чём и зачем я пишу, собственно?)

3) Практическая работа:

Изучить все об этом мероприятии до посещения, уточнить информацию, проработка документов и т.д.

4) Посещение мероприятия. Взять не менее двух интервью. Зафиксировать все детали.

Соединить информацию, полученную из документов с реальной жизнью.

Также указать что :

Масштаб общественной идеи, опорную идею текста, пакет рабочих идей и так далее.

Указать все этапы вашей работы.

И заголовок распрекрасный придумать.