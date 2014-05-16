Срочно написать работу по журналистике

Времени есть 2 часа... 1. Герберт Уэллс и Советская Россия (по книге "Россия во мгле") 2. Джон Рид - летописец Октябрьского переворота (по книге «Десять дней, которые потрясли мир» 3. Московские репортажи Антуана де Сент-Экзюпери(1935 г.) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
времени на работу 2 часа!!
Написать журналистский текст. Новостной – никакой другой. Темой могут быть всевозможные проходящие мероприятия: шоу, концерты, выставки, гей-парады, день открытых дверей в психушке. Обратите внимание на то, что брать можно только закрытие или открытие выставки, например. Просто в обычный день – не прокатит. Что прокатит – какая-либо чрезвычайная ситуация, допустим.
Составить по схеме:
1) Заявка на тему(кто, что, где и когда кого-то)
2) В чем значимость данного текста (О чём и зачем я пишу, собственно?)
3) Практическая работа:
Изучить все об этом мероприятии до посещения, уточнить информацию, проработка документов и т.д.
4) Посещение мероприятия. Взять не менее двух интервью. Зафиксировать все детали.
Соединить информацию, полученную из документов с реальной жизнью.
Также указать что :
Масштаб общественной идеи, опорную идею текста, пакет рабочих идей и так далее.
Указать все этапы вашей работы.
И заголовок распрекрасный придумать.
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