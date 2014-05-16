Срочно написать эссе

Доброго дня! Мне нужно написать статью на главную страницу сайта. Статья должна быть продающей, не слишком длинной, не скучной, не тяжелой. Немного о компании, а в основном про услуги и их преимущества. Статья должна заинтересовать. ...
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1. Герберт Уэллс и Советская Россия (по книге "Россия во мгле")
2. Джон Рид - летописец Октябрьского переворота (по книге «Десять дней, которые потрясли мир»
3. Московские репортажи Антуана де Сент-Экзюпери(1935 г.)
4. Два взгляда на СССР середины тридцатых годов («Москва», 1997 год» Лион Фейхтвангера и «Возвращение из СССР Андре Жида)
5. Уинстон Черчилль-публицист(книга «Вторая мировая война», памфлеты)
6. Времена газеты «Времена» (главные этапы существования газеты «Таймс», деятельность её основных хозяев - династии Уолтеров, братьей Хармсворсов, Руперта Мёрдока)
7. Английский склад ума и британская журналистика (по книге Джорджа Микеша «Как быть британцем»
8. «Дело Дрейфуса» и его роль во французской журналистике.
9. История газеты «Юманите»
10. Подпольная публицистика Франции в годы нацистской оккупации (Веркор, Л. Арагон, Ф. Мориак, Ж. Фревиль, Э. Триоле)
11. История газеты «Монд»
12. «Отцы-основатели» американской публицистики(«Эдгар Аллан По и Марк Твен)
13. Эволюция публицистика Марка Твена (от «Простаков за границей» через «детский взгляд на старосветскую Америку» к «Соединенным Линчующим Штатам» и «Автобиографии»)
14. История Джозефа Пулитцера.
15. Эрнест Хемингуэй в редакции «Торонто стар» и европейских командировках от неё.
16. Американский принцип «Журналистика - литература второпях» и стновленией Эрнесте Хэмингуэя как писателя.
17. «Разгребатели грязи» в американской журналистике( от «Позора больших городов» Джорджа Линкольна Стеффенса до «Уотергейтского дела» Боба Вудворда и Карла Бернстайна.
18. Права, свободы и обязанности журналистов США.
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