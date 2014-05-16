Срочно написать эссе

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1. Герберт Уэллс и Советская Россия (по книге "Россия во мгле")

2. Джон Рид - летописец Октябрьского переворота (по книге «Десять дней, которые потрясли мир»

3. Московские репортажи Антуана де Сент-Экзюпери(1935 г.)

4. Два взгляда на СССР середины тридцатых годов («Москва», 1997 год» Лион Фейхтвангера и «Возвращение из СССР Андре Жида)

5. Уинстон Черчилль-публицист(книга «Вторая мировая война», памфлеты)

6. Времена газеты «Времена» (главные этапы существования газеты «Таймс», деятельность её основных хозяев - династии Уолтеров, братьей Хармсворсов, Руперта Мёрдока)

7. Английский склад ума и британская журналистика (по книге Джорджа Микеша «Как быть британцем»

8. «Дело Дрейфуса» и его роль во французской журналистике.

9. История газеты «Юманите»

10. Подпольная публицистика Франции в годы нацистской оккупации (Веркор, Л. Арагон, Ф. Мориак, Ж. Фревиль, Э. Триоле)

11. История газеты «Монд»

12. «Отцы-основатели» американской публицистики(«Эдгар Аллан По и Марк Твен)

13. Эволюция публицистика Марка Твена (от «Простаков за границей» через «детский взгляд на старосветскую Америку» к «Соединенным Линчующим Штатам» и «Автобиографии»)

14. История Джозефа Пулитцера.

15. Эрнест Хемингуэй в редакции «Торонто стар» и европейских командировках от неё.

16. Американский принцип «Журналистика - литература второпях» и стновленией Эрнесте Хэмингуэя как писателя.

17. «Разгребатели грязи» в американской журналистике( от «Позора больших городов» Джорджа Линкольна Стеффенса до «Уотергейтского дела» Боба Вудворда и Карла Бернстайна.

18. Права, свободы и обязанности журналистов США.

10 лет назад
MGorelkin
Михаил 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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