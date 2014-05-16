Написание статьи об услугах на главную страницу

Доброго дня!

Мне нужно написать статью на главную страницу сайта. Статья должна быть продающей, не слишком длинной, не скучной, не тяжелой.

Немного о компании, а в основном про услуги и их преимущества.

Статья должна заинтересовать.

Компания занимается продвижением сайтов и разработкой.

Сколько будет стоить такая статья. В оценке можно не привязываться к количеству знаков. Примеры ваших лучших продающих статей.