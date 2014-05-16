Написание статьи об услугах на главную страницу

Необходим текст для категории товаров, который будет размещен на странице с товарами. Для примера, креплю файл с текстом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня!
Мне нужно написать статью на главную страницу сайта. Статья должна быть продающей, не слишком длинной, не скучной, не тяжелой.
Немного о компании, а в основном про услуги и их преимущества.
Статья должна заинтересовать.
Компания занимается продвижением сайтов и разработкой.
Сколько будет стоить такая статья. В оценке можно не привязываться к количеству знаков. Примеры ваших лучших продающих статей.
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