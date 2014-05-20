15 000 знаков на тему "бизнес тренинги"

$50
КопирайтингЗавершен25 заявок231 просмотр
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Нужно 10 статей по 1,5 знаков. Стройный читаемый текст, уникальность не ниже 96% по адвего. Статьи должны носить справочный характер, рассказывать "в общем" о теме.

Темы:

1. бизнес-тренинг по мотивации персонала

2. бизнес-тренинги для руководителей

3. бизнес-тренинг "успешный руководитель"

4. бизнес-тренинги по деловому этикету

5. бизнес-тренинг как инструмент повышения эффективности сотрудников

6. бизнес-тренинги - современный способ обучения персонала

7. бизнес-тренинги по улучшению клиентского сервиса

8. бизнес-тренинг как инструмент улучшения качества обслуживания клиентов

9. что такое "бизнес-тренинг"

10. бизнес-тренинг как инструмент увеличения продаж

10 лет назад
Cerhio
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
melpomene
Алиса 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$20
3 дня
Хорошо структурированные легко читаемые тексты. Результатом доволен.
Спасибо заказчику за возможность проявить себя! Приятен в общении, терпелив. Рекомендую к сотрудничеству!
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