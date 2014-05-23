6 статей по теме "тротуарная плитка"

$50
КопирайтингЗавершен11 заявок179 просмотров
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Нужно 6 статей по 1,5 тыс знаков каждая

1. тротуарная плитка от производителя

2. вибролитая трот пл от пр-ля

3. вибропрессованная трот пл от пр-ля

4. дорожные бордюры от производителя

5. профессиональная укладка трот. плитки и брусчатки

6. брусчатка от пр-ля.

Все тексты для сайта, предлагающего эти услуги.

Уникальность не ниже 96% по адвего, объём каждой статьи 1,5 тыс. знаков

10 лет назад
Cerhio
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$18
2 дня
Тексты в соответствии с ТЗ, хорошая читаемость, соблюдение сроков. Рекомендую
Четкое задание, оплата в срок. Рекомендую!
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