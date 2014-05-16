Презентация фирмы

времени на работу 2 часа!! Написать журналистский текст. Новостной – никакой другой. Темой могут быть всевозможные проходящие мероприятия: шоу, концерты, выставки, гей-парады, день открытых дверей в психушке. Обратите внимание на то, что брать можно только ...
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