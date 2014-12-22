Рерайт статей на женскую тематику

$100
КопирайтингЗавершен37 заявок508 просмотров
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Нужно написать 60 простых статей на разные темы которые присутствуют на женском сайте.

Качество и уникальность текста превыше всего:

качество от 95%

размер статьи 2,5к

Картинки для статей должны быть хорошего качества и большого размера

Дополнительно 120 новостей для категорий звёзды. Статьи новости, на разные темы.

Самое главное чтобы на каждый день была одна или две новых.

9 лет назад
selenii
34 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
irkcheshir
Ольга 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$80
60 дней
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