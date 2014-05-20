3 текста по теме проектирования домов

КопирайтингЗавершен4 заявки188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно 3 текста, каждый по 1500-2000 знаков без пробелов.

Стоимость 40 руб. за 1000 збп.

Вот ключевые слова для каждого текста:

1) проекты одноэтажных домов

проекты одноэтажных домов с гаражом

2) проекты домов с мансардой

проекты деревянных домов

3) проекты домов из газосиликатных блоков

Каждый ключ добавить в тему не менее 3-х раз в естественном виде (можно в разбавленном виде - в иных падежах и т.п.), главное чтобы легко читалось.

Тексты для сайта, который предлагает услуги проектирования домов и коттеджей. Поэтому в текстах нужно сделать упор на особенности таких дизайнерских и конструкторских проектов (в принципе, можно просто сделать рерайт с других сайтов).

В текстах не должно быть никаких ошибок, каждые 3-4 предложения разбиты на абзацы, каждые 2-3 абзаца должны иметь свой тематичный подзаголовок. Уникальность 100% по text.ru, оплата по факту Webmoney.

10 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Amsaliona
Алёна 
31 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$7
1 день
Отличная работа: тексты грамотные, легко читаются, уникальность 100%. Исполнитель делает работу быстро и ответственно, остается на связи. Рекомендую!
Была рада сотрудничать. Заказчик предельно чётко ставит ТЗ, мгновенно оплачивает работу, приятный в общении.
  • Похожие заказы

  • Рерайт статей на женскую тематику

    $100

    Нужно написать 60 простых статей на разные темы которые присутствуют на женском сайте. Качество и уникальность текста превыше всего: качество от 95% размер статьи 2,5к Картинки для статей должны быть хорошего качества и большого размера Дополнительно 120 новостей для ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать 100 статей женской темы

    Требуется копирайтер для 100 статей по женской теме (от красоты до гаданий). Грамотность, ответственность, пунктуальность и полное соответствия ТЗ обязательно. По тз даются ключевые запросы, которые нужно употребить и которые не нужно употреблять + логическая структура ...

    Копирайтинг51 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты по сантехнике

    $50

    Нужны качественные уникальные тексты по сантехнике. Кто готов к оперативному сотрудничеству, предлагайте свои цены в рублях за 1000 збп Оплата на киви

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайт образование

    Требуются качественные статьи, на образовательную тематику. 48 статьей, каждый по 2000 сбп Уникальность высокая, проверка проводится редактором газеты, прошу учитывать это. Безграмотные статьи бракую сразу. Моя цена 100 рублей за статью. Предлагаем свои цены.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер

    Добрый день. Интернет магазин спортивного питания ищет хорошего копирайтера. Знание тематики спортивного питания важна. Обьем работа очень большой, в проекте сразу 3 магазина, работы на многие месяца , а то и годы ...

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Презентация фирмы

    Необходимо сделать презентацию фирмы http://toros-holod.ru в формате PDF или powerpoint, жду предложений с указанием цены и сроков, желательно предоставить примеры выполненных работ. За основу можно взять имеющийся, сброшу по запросу.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Срочно написать работу по журналистике

    времени на работу 2 часа!! Написать журналистский текст. Новостной – никакой другой. Темой могут быть всевозможные проходящие мероприятия: шоу, концерты, выставки, гей-парады, день открытых дверей в психушке. Обратите внимание на то, что брать можно только ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Срочно написать эссе

    Времени есть 2 часа... 1. Герберт Уэллс и Советская Россия (по книге "Россия во мгле") 2. Джон Рид - летописец Октябрьского переворота (по книге «Десять дней, которые потрясли мир» 3. Московские репортажи Антуана де Сент-Экзюпери(1935 г.) ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад