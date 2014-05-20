3 текста по теме проектирования домов

Нужно 3 текста, каждый по 1500-2000 знаков без пробелов.

Стоимость 40 руб. за 1000 збп.

Вот ключевые слова для каждого текста:

1) проекты одноэтажных домов

проекты одноэтажных домов с гаражом

2) проекты домов с мансардой

проекты деревянных домов

3) проекты домов из газосиликатных блоков

Каждый ключ добавить в тему не менее 3-х раз в естественном виде (можно в разбавленном виде - в иных падежах и т.п.), главное чтобы легко читалось.

Тексты для сайта, который предлагает услуги проектирования домов и коттеджей. Поэтому в текстах нужно сделать упор на особенности таких дизайнерских и конструкторских проектов (в принципе, можно просто сделать рерайт с других сайтов).

В текстах не должно быть никаких ошибок, каждые 3-4 предложения разбиты на абзацы, каждые 2-3 абзаца должны иметь свой тематичный подзаголовок. Уникальность 100% по text.ru, оплата по факту Webmoney.