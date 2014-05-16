Требуется написать текст 15 000 символов

$50
КопирайтингЗакрыт8 заявок232 просмотра
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Тематика металлопрокат: арматура, балка, уголок, швеллер.

Подробное тз вышли при отклике. Желательно стучать в скайп.

Срок выполнения 24 часа.

10 лет назад
Astoniaco
Артем 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
4 отзыва
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