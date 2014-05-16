Копирайт образование

КопирайтингЗакрыт10 заявок206 просмотров
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Требуются качественные статьи, на образовательную тематику.

48 статьей, каждый по 2000 сбп

Уникальность высокая, проверка проводится редактором газеты, прошу учитывать это. Безграмотные статьи бракую сразу.

Моя цена 100 рублей за статью.

Предлагаем свои цены.

10 лет назад
GreenKz
Ержан 
29 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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