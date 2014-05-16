Копирайт образование

Нужно написать 60 простых статей на разные темы которые присутствуют на женском сайте. Качество и уникальность текста превыше всего: качество от 95% размер статьи 2,5к Картинки для статей должны быть хорошего качества и большого размера Дополнительно 120 новостей для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются качественные статьи, на образовательную тематику.
48 статьей, каждый по 2000 сбп
Уникальность высокая, проверка проводится редактором газеты, прошу учитывать это. Безграмотные статьи бракую сразу.
Моя цена 100 рублей за статью.
Предлагаем свои цены.
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