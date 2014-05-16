Копирайтер

Есть ли здесь люди, способные профессионально писать про оффшорные зоны? Напишите, пожалуйста, какое у Вас образование и опыт работы копирайтером. Мы студия копирайтинга, нам постоянно требуются специалисты в разных областях. Вот сейчас нужны такие люди. Платим по-разному, ...