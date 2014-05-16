Написать 100 статей женской темы

Требуется копирайтер для 100 статей по женской теме (от красоты до гаданий).

Грамотность, ответственность, пунктуальность и полное соответствия ТЗ обязательно. По тз даются ключевые запросы, которые нужно употребить и которые не нужно употреблять + логическая структура текста разбитая на заголовки, списки и абзацы + конечно без воды, только по делу.

Цена 50 руб за 1000 знаков.

Если сработаемся, будут постоянные заказы. Оплата электронными деньгами.

Укажите опыт и цену за которую готовы делать, но не более 50р\1000