Специалист по рекламе в сети

КопирайтингЗакрыт5 заявок198 просмотров
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Создание, размещение и продвижение на досках объявлений и в соц.сетях продающих статей и объявлений на указанные темы — продажа охранно-пожарного оборудования, систем контроля и управления доступом, видеонаблюдение, сопутствующие оборудование.

10 лет назад
www52rus
Пётр 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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