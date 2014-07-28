Копирайт по теме волос - облысение

Сначала были разногласия по концепции статей, так как задание было поставлено нечетко. Но потом вошли в нужную колею. Оплата всегда стабильная и без задержек. P.S. Не пойму, почему Митрий поставил мне 4 балла за соблюдение сроков. Сроки мною были соблюдены полностью. Как и договаривались, высылала по 5 статей в день, последние статьи отправила в четко оговоренный день.