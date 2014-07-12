Здравствуйте, уважаемые фрилансеры, нужно написать 15000 знаков без пробелов, тему укажу в личной переписке, говорю сразу, что очень простая.

Срок сдачи вечер 19.05.14 - это понедельник.

Жду от вас заявок и ожиданий по оплате труда. Предоплата только тем, у кого достаточное количество положительных отзывов, новички подводили.