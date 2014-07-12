Здравствуйте! Нужно составить и написать небольшой сео текст для сайта -тему для размещения на форуме. В теме должны быть ключевые слова с упоменанием платёжных систем Neteller, Skrill, Bitcoin, Payza и др.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры, нужно написать 15000 знаков без пробелов, тему укажу в личной переписке, говорю сразу, что очень простая.
Срок сдачи вечер 19.05.14 - это понедельник.
Жду от вас заявок и ожиданий по оплате труда. Предоплата только тем, у кого достаточное количество положительных отзывов, новички подводили.
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