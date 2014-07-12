Написать 15000 знаков

$100
КопирайтингЗавершен8 заявок211 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры, нужно написать 15000 знаков без пробелов, тему укажу в личной переписке, говорю сразу, что очень простая.

Срок сдачи вечер 19.05.14 - это понедельник.

Жду от вас заявок и ожиданий по оплате труда. Предоплата только тем, у кого достаточное количество положительных отзывов, новички подводили.

10 лет назад
nik187
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
10 лет назад
$45
2 дня
Марианна прекрасно справилась с задачей, все точно в срок, тексты были содержательные, все мои требования были соблюдены.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата вовремя. Рекомендую
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