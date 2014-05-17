Очень нужен копирайтер

$500
КопирайтингЗакрыт25 заявок600 просмотров
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Добрый день!

Необходим копирайтер, который заполнит страницы сайта— вступление в СРО (саморегулируемые организации) в области строительства, проектирования и изыскания. Ключевые слова и ТЗ — предоставим.

www.roscenter-sro.ru

История создания - 3000 знаков

Юридические услуги - 7*2000 знаков

ФО - 9*1000 знаков

Области - 84*1 000 знаков

Города - 238*1 000 знаков

Итого: 3 000 + 14 000 + 9 000 + 84 000 + 238 000 = 348 000

1 000 знаков - 40 руб.

Итого: 348 * 40 руб. = 13 920 руб. ( 400 USD )

Ждем Ваши заявки.

10 лет назад
spbrussia
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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