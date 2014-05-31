spbrussia

Александр spbrussia

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
ООО "РосЦентр" лучший помошник в выборе СРО

ООО "РосЦентр" лучший помошник в выборе СРО.

Мы являемся официальным представителем СРО.

Выдаем допуски СРО по строительству, проектированию, изысканиям и энергоаудиту.

Выдаем лицензии МЧС, ФСБ и Минкультуры.

Выдаем сертификаты ISO 9001:2001, ISO 14001:2007, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011, ГОСТ P

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Очень нужен копирайтер

    $500

    Добрый день! Необходим копирайтер, который заполнит страницы сайта— вступление в СРО (саморегулируемые организации) в области строительства, проектирования и изыскания. Ключевые слова и ТЗ — предоставим. www.roscenter-sro.ru История создания - 3000 знаков Юридические услуги - 7*2000 знаков ФО - 9*1000 знаков Области ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо продвижение (SEO)

    $500

    Добрый день! На рынке СРО очень большая конкуренция. Поэтому мы ищем грамотного, честного и преданного SEO (внутренная и внешняя оптимизация, продвижение и тд) У нас есть: 1) Хорошо созданный сайт www.roscenter-sro.ru 2) Более тысячи ключевых ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад