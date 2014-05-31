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Добрый день! Необходим копирайтер, который заполнит страницы сайта— вступление в СРО (саморегулируемые организации) в области строительства, проектирования и изыскания. Ключевые слова и ТЗ — предоставим. www.roscenter-sro.ru История создания - 3000 знаков Юридические услуги - 7*2000 знаков ФО - 9*1000 знаков Области ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт10 лет назад
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Добрый день! На рынке СРО очень большая конкуренция. Поэтому мы ищем грамотного, честного и преданного SEO (внутренная и внешняя оптимизация, продвижение и тд) У нас есть: 1) Хорошо созданный сайт www.roscenter-sro.ru 2) Более тысячи ключевых ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт10 лет назад