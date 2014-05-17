Необходимо продвижение (SEO)

Добрый день!

На рынке СРО очень большая конкуренция. Поэтому мы ищем грамотного, честного и преданного SEO (внутренная и внешняя оптимизация, продвижение и тд)

У нас есть:

1) Хорошо созданный сайт www.roscenter-sro.ru

2) Более тысячи ключевых слов

3) Адекватное руководство

С Вашей стороны мы ждем точную стоимость услуг. У нас уже есть 3 предложения, поэтому Вам нужно нас действительно заинтересовать.

С нашей стороны, мы гарантируем своевременную оплату (50% вначале месяца, 50 % по итогу). И так все время, пока существует наша компания.

Ждем Ваши предложения.