Анализ seo сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен5 заявок182 просмотра
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Нужно выявить и объяснить причину, почему в индексе Яндекса заголовок НЕПРАВИЛЬНЫЙ (двухстворчатое окно), хотя Title прописан совсем по другому (корректно)?

10 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Выбранные исполнители
masay_ua
Юрий 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$40
2 дня
Юрий очень хорошо разбирается в данной теме! Спасибо за помощь!
Приятный заказчик. Очень грамотно ставит задания.
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$10
1 день
Спасибо Василию за помощь! Очень хорошо разбирается в данной теме!
Хороший заказчик, быстро сработались.
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