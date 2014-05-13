Выбрать СЧ и НЧ и оптимизировать страницы

Есть список запросов.

Нужно из них выбрать СК и НК-запросы и под них оптимизировать страницы

Тайтл, заголовки h1-h3, текст, мета теги, картинки

Будет хорошо если есть опыт работы с битрикс. Если нет, то не критично,

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