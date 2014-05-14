Требуется SEO-копирайтер!

Всем доброго дня !

Нам в команду требуется человек ,который имеет опыт в написании:

-SEO статей

-коммерческих предложений для сайтов

Мы заинтересованы работать на постоянной основе.

Сейчас нужно написать 2 статьи на главку. 1 статья на один сайт !

Бюджет 1 статьи не больше 5$ . Вам нужно обязательно прописать Тайтл,описание страницы.

1 сайт )http://xlinefit.by/ -

2 сайт)http://key1980.ru/l/

Т.к. мы хотим работать постоянно ,то для нас важно:

1. Скорость работы - мы не любим ,когда человек тянет кота за "я..."

2.Рабочий день ОНЛАЙН- мы не любим ,когда человека приходиться искать . Для нас важно, что бы рабочий день с ним можно было контактировать.

3.Лишние вопросы- вы профессионал и мы любим ,когда профи сами предлагают решение проблем. Мы только корректируем.

ЕСЛИ ВЫ СОГЛАСНЫ НА ТАКИЕ УСЛОВИЯ ,ТО Я УВЕРЕН ,ЧТО МЫ СРАБОТАЕМСЯ !

1 РАБОТУ ОПЛАЧИВАЮ ТОЛЬКО ПО ФАКТУ !