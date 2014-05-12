Внутренняя оптимизация нового сайта

Небольшая украинская IT-компания ищет специалиста по SEO, для сотрудничества на постоянной основе. Работа с зарубежными заказчиками. Оплата за проект, поэтапная. Местоположение роли не играет. Общение по skype, email, телефону.
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Здравствуйте! Кто может оптимизировать новый сайт финансового-обменного сервиса?
Нужно изменение текста на оригинальный, на всех страницах.
Подбор ключевых слов на каждую страницу
Внутренняя оптимизация каждой страницы.
Сайт обменного сервиса, ворд пресс, пишите стоимость за каждую страницу и сроки.
Без отзывов по данной тематике не беспокоить.
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