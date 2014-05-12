SEO специалист (PRO)

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок237 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Нам требуется опытный SEO специалист для решения следующих задач:

1) Закупка качественных ссылок

2) Продвижение статьями

3) Мы будем работать и общаться только с опытными специалистами. Проверять Вас будет специалист с многолетним опытом работы (сообщения от новичков мы не рассматриваем).

4) За результат гарантируем высокую оплату. Работа может быть в постоянном ключе. (Выплачиваем зарплату раз в месяц, а не процент от бюджета).

5) У нас несколько постоянных проектов и нужен человек который сможет усилить и продвинуть данные проекты.

6) Обязательное заключение договора.

7) Есть возможность оплаты вашего труда до начала продвижения, естественно если вы сможете подтвердить вашу квалификацию и опыт работы.

Экономим свое и ваше время. Для оперативного общения почта (в профиле)

Ждем ваши предложения!

10 лет назад
igorevnan1
Тамара 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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