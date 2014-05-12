SEO специалист (PRO)

Требуется женщина на постоянной основе для закупа ссылок, а также для мелкой постоянной работы как подъем объявлений и т.д. Обучение проводим! работа не сложная, но ответственная и постоянная! время ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нам требуется опытный SEO специалист для решения следующих задач:
1) Закупка качественных ссылок
2) Продвижение статьями
3) Мы будем работать и общаться только с опытными специалистами. Проверять Вас будет специалист с многолетним опытом работы (сообщения от новичков мы не рассматриваем).
4) За результат гарантируем высокую оплату. Работа может быть в постоянном ключе. (Выплачиваем зарплату раз в месяц, а не процент от бюджета).
5) У нас несколько постоянных проектов и нужен человек который сможет усилить и продвинуть данные проекты.
6) Обязательное заключение договора.
7) Есть возможность оплаты вашего труда до начала продвижения, естественно если вы сможете подтвердить вашу квалификацию и опыт работы.
Экономим свое и ваше время. Для оперативного общения почта (в профиле)
Ждем ваши предложения!
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