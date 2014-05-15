Необходимо создать СЯ, подобрать транзакционные запросы, а так же любые другие конвертируемые. Так же рассмотрю ценовые предложения по разработке посадочных страниц под ключ (копирайтинг+размещение)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика сайта: бизнес, финансы, инфо
Нужна SEO оптимизации и затем продвижение для Гугла и Яндекса
Просьба писать стоимость за месяц работы и сроки в топ 5
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