SEO оптимизатор

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок208 просмотров
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Навыки:

Понимание принципов работы поисковых систем

Знание фильтров поисковиков, и как под них не попасть

Умение составлять задания копирайтерам и программистам

Умение работать в команде

Умение составлять планы своей работы и возможность их реализовывать

Должностные обязанности:

Составление SEO стратегии

Навыки составления семантического ядра, умение работать с Key Сollector и Базами Пастухова

Построение ссылочных и анкорных профилей проекта

Работа с биржами ссылок(Sape, GoGetLinks, MiraLinks, Rotapost, Blogun, Forumok)

Анализ сайтов и составление рекомендаций по изменению сайта

Условия:

График: Свободный, удаленная работа

Оплата: По результатам собеседования

Главное условие быть на связи по почте и скайпу, не пропадать

10 лет назад
kiberus
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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