Найти плохие ссылки

работа была с 50% предоплатой и остальными 50% по факту успеха, как мне кажется Юрий старался его достичь, но это не удалось, деньги возвращать не предлагал. безусловно я рассчитывал платить не за эксперименты над моим сайтом, а достижение результата, поэтому оставляю отрицательный отзыв