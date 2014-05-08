Найти плохие ссылки

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки195 просмотров
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вывожу сайт из под фильтра гугла

нужно составить список плохих страниц со ссылками для disavow

вот примеры

http://mesafitcity.com/component/blog_calendar/?year=2012&month=05&day=14&modid=26

http://www.masternet.sibinfo.org/last-articles/potolochnye_poliuretanovye_balki_2.htm

http://web.veget.net/article/287

хотел бы платит за ++ результат, ну или скажем 50% по факту работы и 50% когда гугол скажет: "ок вы нашли их".

10 лет назад
kovalev3000
Дмитрий 
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
24 отзыва
Выбранный исполнитель
masay_ua
Юрий 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$50
10 дней
работа была с 50% предоплатой и остальными 50% по факту успеха, как мне кажется Юрий старался его достичь, но это не удалось, деньги возвращать не предлагал. безусловно я рассчитывал платить не за эксперименты над моим сайтом, а достижение результата, поэтому оставляю отрицательный отзыв
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