Нужно поднять сайт в топ (тематика недвижимость )

Поисковые системы (SEO)Закрыт16 заявок163 просмотра
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Сразу скажу , предпочтения человек с Украины, по сколько сайт для украинского рынка.

Есть сайт http://inrealty.com.ua/ua/ , нужно поднять в топ сам сайт и объекты в отдельности.

Возможны любые методы (соц. сети, adwords...) все возможные варианты.

Пожалуйста пишите бюджет для рекламы и цену какую вы хотите за роботу.

Также если можно просмотреть ваше предыдущие работы.

10 лет назад
KreminT
Тарас 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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