Нужно поднять сайт в топ (тематика недвижимость )

Сразу скажу , предпочтения человек с Украины, по сколько сайт для украинского рынка.

Есть сайт http://inrealty.com.ua/ua/ , нужно поднять в топ сам сайт и объекты в отдельности.

Возможны любые методы (соц. сети, adwords...) все возможные варианты.

Пожалуйста пишите бюджет для рекламы и цену какую вы хотите за роботу.

Также если можно просмотреть ваше предыдущие работы.