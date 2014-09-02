Помощник оптимизатора

Доброго времени суток.

В команду ищется помощник сео оптимизатора для внутренней оптимизации сайтов на постоянную работу.

В первый месяц работы испытательный срок, оплата сдельная, по проектно, далее утверждаем.

Задача на испытательном сроке - внутренняя перелинковка сайтов.

Кто обладает усидчивостью в данном деле, и желанием работать, пишите в личку или в скайп сразу. Если есть примеры оптимизированных сайтов, приветствуются, тоже высылайте со своим резюме.