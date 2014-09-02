Помощник оптимизатора

Добрый вечер. у меня несколько сайтов и готовятся новые. Ищу специалиста, который будет постоянно со мной работать. За каждый сайт периодически кто-то брался…в каждом сделана внутренняя оптимизация и куплены тексты. Нужно решить вопрос с ...
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Доброго времени суток.
В команду ищется помощник сео оптимизатора для внутренней оптимизации сайтов на постоянную работу.
В первый месяц работы испытательный срок, оплата сдельная, по проектно, далее утверждаем.
Задача на испытательном сроке - внутренняя перелинковка сайтов.
Кто обладает усидчивостью в данном деле, и желанием работать, пишите в личку или в скайп сразу. Если есть примеры оптимизированных сайтов, приветствуются, тоже высылайте со своим резюме.
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