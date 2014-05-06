Продвижение сайта кондитерского цеха

Добрый вечер. у меня несколько сайтов и готовятся новые. Ищу специалиста, который будет постоянно со мной работать. За каждый сайт периодически кто-то брался…в каждом сделана внутренняя оптимизация и куплены тексты. Нужно решить вопрос с ...
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требуется продвинуть сайт buratino[od][ua]
регион продвижения: Одесса, Одесская область.
поисковые системы: google.com.ua, yandex.ua
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предпочтение будет отдано людям с отзывам и минимальной стоимостью.
можно предложить свои ключевые слова.
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